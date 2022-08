Ancelotti non si pone limiti: “Vogliamo lottare per tutti e 6 i titoli in palio”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista della Supercoppa contro l’Eintracht: “I miei giocatori arriveranno preparati, essendo così professionali. Vogliamo portare a casa un altro trofeo nel primo match della stagione. Abbiamo sei titoli in palio e vogliamo lottare per tutti”. Il tecnico è poi tornato a esprimersi sulla scorsa stagione: “Sono davvero orgoglioso, per me e per il Real Madrid è stata straordinaria. Tornare in questo club mi ha dato tante soddisfazioni. La Quattordicesima (Champions League, ndr) è un ricordo ancora fresco, si è creata un’alchimia speciale con i nostri tifosi. Tutte le rimonte che abbiamo fatto sono arrivate nel nostro stadio, grazia alla spinta dagli spalti. Abbiamo vinto, oltre che per la qualità, grazie all’unità del gruppo”.

Ancelotti ha commentato anche il mercato: “Rudiger e Tchouameni portano qualità, abbiamo preso due dei migliori al mondo nei loro ruoli per capacità fisica e tecnica”. Infine, sull’avversario, l’Eintracht Francoforte: “Hanno meritato di giocarsi la Supercoppa, la scorsa stagione hanno fatto qualcosa di straordinario. Non erano favoriti, ma hanno vinto grazie a grandi partite, battendo anche il Barcellona al Camp Nou con il contropiede. È stato bello vederli vincere l’Europa League in questo modo, ci creeranno sicuramente delle difficoltà”.

Foto: Sito Real Madrid