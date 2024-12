Ancelotti: “Non ho perso il controllo del Real, siamo ancora vivi”

Domani il Real Madrid affronterà il Pachuca nella finalissima di Coppa Intercontinentale. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, ha così parlato, partendo dal mercato: “Non ne abbiamo ancora parlato perché vogliamo arrivare bene a Natale e poi riposare. A gennaio, poi, penseremo a cosa dovremo fare sul mercato”.

Poi ha proseguito: “Se ho la sensazione di aver perso il controllo? No, certo che no. Nel calcio bisogna attraversare momenti difficili, a volte arrivano a ottobre-novembre e a volte ad aprile-maggio. L’importante è essere lì. Se arriva presto, puoi ancora salvare la stagione. Sicuramente saremo molto competitivi nella seconda parte della stagione, siamo ancora vivi e non ho perso il controllo”.

Foto: X Ballon D’or