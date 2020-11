Ancelotti: “Non è stata una buona partita dei miei ragazzi”

Seconda sconfitta di fila per l’Everton di Carlo Ancelotti, 2-1 il risultato finale sul campo del Newcastle, con due reti di Wilson, ha accorciato le distanze nel finale Calvert-Lewin.

Everton che rimane secondo in classifica a quota 13 punti, 90 minuti disputati oggi dagli ex-Serie A Allan e Olsen.

Queste le parole di Ancelotti a Sky Sports: “Non è stata una buona partita, c’era tanto equilibrio e poi è arrivato il rigore a loro favore che ha cambiato tutto. Il rigore era netto, nulla da dire, dovevamo mantenere la gara in bilico, invece gli abbiamo fatto un bel regalo ed è andata a finire male per noi.

Ora la testa è al Manchester United, abbiamo avuto un grande inizio, questo è un momento in cui stiamo facendo più fatica, abbiamo tante assenze ma conto di recuperare qualcuno e soprattutto di tornare a fare risultato.”