Ancelotti: “Non è corretto parlare di Cristiano Ronaldo. Allegri e Conte accostati al Real? Il Made in Italy tiene duro”

Carlo Ancelotti ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa nel corso della presentazione come allenatore del Real Madrid: “Cristiano Ronaldo? Gli voglio molto bene, però non mi piace parlare di giocatori che sono in altre squadre. Ha un contratto con la Juve e non mi sembra corretto parlare di lui. Posso parlare del bene che gli voglio e della felicità che ho per quello che sta facendo. Un giornalista italiano mi ha chiesto se Cristiano fosse a fine carriera, io gli ho risposto che ha segnato 35 gol e quindi ha abbassato il suo ritmo, è nel finale di carriera”.

Sull’accostamento di Allegri e Conte sulla panchina del Real: “Sono allenatori di grande successo, Conte ha vinto il titolo con l’Inter, Allegri ha vinto tantissimo con la Juventus. Essere paragonato a questi miei amici mi fa solo piacere, il Made in Italy tiene duro. L’obiettivo? Lo conoscono tutti, vincere la Champions, la Liga e la Copa del Rey, questo è l’obiettivo. Poi la critica è normale per una squadra così, la. più seguita del mondo. Se da una parte c’è l’onore di allenare questa squadra, dall’altra c’è la critica che va accettata”.

Foto: Twitter Real