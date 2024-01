Ancelotti: “Non compreremo un centrale difensivo”

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, fresco di rinnovo di contratto fino al 2026, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Maiorca, soffermandosi sulla finestra di gennaio: “Abbiamo deciso di non prendere nessun difensore centrale, sia Tchouameni che Carvajal possono darci una mano in quel ruolo. In questi giorni abbiamo recuperato Vinicius e Arda Güler, mentre Camavinga e Mendy saranno presto con la squadra”. Inevitabile, è arrivata la domanda su Mbappé ma Ancelotti ha glissato dicendo :“Non toccherò questo argomento”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid