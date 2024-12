Ancelotti non ci sta: “Troppe critiche, forse siete stanchi di me”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Girona, mister Carlo Ancelotti ha parlato del gran numero di critiche ricevute in questa prima parte di stagione non all’altezza delle aspettative da parte del suo Real Madrid: “Devo accettarlo, la squadra non sta esprimendo il meglio di sé e, come sempre nel calcio, l’allenatore è il principale responsabile. Detto questo, mi sembra che stiano arrivando troppe critiche. Forse sono stanchi di me. Io non sono stanco. Capisco le critiche, sono accettabili. A volte sono carburante, mi danno energia”,

Foto: sito real