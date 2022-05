Ancelotti: “Non ci credo, ho vinto 4 Champions con le due squadre che amo di più”

Grandissima gioia per Carlo Ancelotti, re d’Europa. Queste le parole del tecnico del Real a Sky: “Non ci credo ho vinto 4 Champions. Sono stato bravo, aiutato da grandi squadre e grandissimi giocatori due col Milan e due col Real che sono le squadre che ne hanno vinte di più e che amo di più. Tutte e quattro hanno un sapore speciale, dalla prima fino ad Atene al 2014 con la fine dell’ossessione della Decima per il Real. Siamo usciti bene da una partita difficile, abbiamo sofferto nella prima parte ma ce la siamo cavata con la qualità che abbiamo, anche grazie a un grande impegno. Abbiamo negato il gioco verticale al Liverpool, una grande rivale. Ottimi Alaba, Militao, Mendy, perché non ci hanno mai preso alle spalle”.

FOTO: Twitter Ancelotti