Ancelotti: “Non c’era il rigore per il Napoli. Assurdo parlare di autogol di Meret”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato dopo la vittoria della sua squadra ai microfoni di ‘Sky’: “E’ stata una gara difficile, combattuta dall’inizio alla fine. Il primo gol potevamo evitarlo ma successivamente abbiamo iniziato a giocare bene. Poi nel momento migliore abbiamo incassato un rigore molto dubbio, ma alla fine abbiamo vinto. Cosa ho detto a Turpin? Gli ho detto che non è rigore, è vero che la mano era un po’ coperta ma stava scivolando e generalmente questi rigori non si fischiano”.

Poi ha proseguito parlando della rete di Valverde: “Valverde ha fatto un tiro incredibile, mi sembra assurdo dire che quello è autogol di Meret. E’ un grandissimo centrocampista che ha tra le varie qualità anche questo tiro formidabile: quanti gol farà non lo so e non è così importante”. E su Bellingham: “Ciò che stupisce di Bellingham è che ha 20 anni, mostra straordinarie qualità ma ha soli 20 anni. Sta dimostrando tutto il talento che ha, ciò che sorprende è la personalità”.

Infine, sulla marcatura di Rudiger su Osimhen:”Volevamo stare due contro uno con lui, i centrali hanno fatto molto bene e non gli hanno dato spazi alle spalle. Contro Osimhen è difficile non soffrire, soprattutto sui palloni aerei, ma siamo stati bravi”.

Foto: Twitter Real Madrid