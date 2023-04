Ancelotti: “Non abbiamo giocato. E’ dura perdere così. Complimenti al Girona”

Carlo Ancelotti commenta la pesante sconfitta del Real Madrid in campionato contro il Girona.

Queste le sue parole: “E’ dura perdere così. A livello difensivo è stata una brutta partita, quella è stata la chiave. Oggi la squadra non ha giocato. È stato un livello molto basso in tutti i sensi. La squadra era nervosa. Vinicius Jr a livello individuale è andato bene, ha fatto un gol e un assist, ma prende troppi cartellini gialli. Nacho? L’analisi secondo cui il cambio è stato una punizione non è corretta. Cercavo caratteristiche diverse con Camavinga, ma non ho niente da rimproverare a Nacho. Una sconfitta non va mai bene, ma potrebbe tornare utile. Senza l’impegno in fase difensiva questa squadra ha problemi a vincere le partite. Oggi non abbiamo avuto il solito impegno difensivo. Se i giocatori non l’hanno capito, lo ripeterò ogni giorno. I tifosi? È normale che siano arrabbiati e feriti, come lo siamo noi. Ma siamo in finale di Coppa del Re e in semifinale di Champions”.

Foto: sito Real