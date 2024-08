Ancelotti: “Nessun caso Vinicius. L’Atalanta merita di essere qui, sarà una grande partita”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato in vista della Supercoppa Europea contro l’Atalanta: “C’è tanta voglia, tanto entusiasmo per questo primo trofeo stagionale. Sarà una stagione molto esigente e potrebbe diventare una stagione molto vincente. Sicuramente ci saranno difficoltà, ma la squadra mi sembra in buona condizione. Non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci, ma la squadra è molto motivata e credo sia in grado di giocare bene. Mbappé è arrivato il 7, non abbiamo avuto tanto tempo, anche lui è in buona condizione, si sta adattando molto bene, potrebbe scendere in campo dal primo minuto domani sera”.

Sul caso Vinicius: “Abbiamo il nostro progetto, continueremo a lavorare, sicuramente abbiamo tanta qualità all’interno della rosa, stiamo lavorando tanto. Mancano degli elementi importanti, ma ci sono altri giocatori importanti, ma dobbiamo continuare a lavorare. No, non c’è niente di concreto, il mercato chiuderà il 31 agosto. Chiaramente se sono soltanto speculazioni non incidono sul suo atteggiamento, vuole continuare ad aiutare il Real Madrid”.

Su Mbappé: “Si sta adattando alla grande, è arrivato in ottima condizione, è molto concentrato, è motivato e carico. Ha una qualità incredibile. Per ciò che ho potuto vedere c’è un ambiente molto sano all’interno dello spogliatoio, non ci sono principi e re in questa squadra, stiamo parlando di giocatori che hanno saputo mettere le proprie qualità a disposizione della squadra”.

Sull’Atalanta: “È una squadra che merita di stare qui grazie a un lavoro incredibile e dopo la vittoria della Supercoppa. Gasperini è un amico, ha molta esperienza. Gasperini miglior allenatore in Italia? È un allenatore molto tattico, domani sarà una partita difficile, so che mancheranno tanti elementi, ma sono sicuro che sarà una grande partita”.

Foto: sito real