Ancelotti nella leggenda della Champions: sesta finale da allenatore. Nessuno come lui

Il Real vola in finale di Champions League! Autentico protagonista Joselu che, entrato all’81’, ha ribaltato il Bayern Monaco calando la doppietta tra l’88’ e il 91′, trascinando così i Blancos in finale dove affronteranno il Dortmund. Per il tecnico italiano si tratta di un ulteriore balzo nel libro dei record. Se già nel 2022 aveva fatto la storia raggiungendo per primo e unico la quinta finale di Champions da allenatore, adesso ha scritto un altro capitolo della storia raggiungendo la sesta. E, adesso, l’appuntamento è per il 1 giugno a Wembley.

Foto: Twitter Real