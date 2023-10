Ancelotti: “Napoli resterà un ricordo positivo. Il mio addio è stata la scelta migliore per tutti”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli: “Giocheremo contro una delle migliori squadre d’Italia, con molte grandi individualità. Sarà una partita seria, completa, dovremo ripetere la gara col Girona che sicuramente può darci qualche suggerimento per la gara di domani”.

Poi ha proseguito parlando dei singoli, partendo da Bellingham: “Si è adattato bene, sta mostrando qualità. Non importa se è il migliore al mondo o no, per me tutti i miei giocatori sono i migliori al mondo”. E su Modric: “E’ soprrendente, ma ha giocato la prima di Champions e il derby. A centrocampo la concorrenza è alta, può capitare che qualcuno resti in panchina. Non ho nessun tipo di problema con lui, io rispetto lui e lui me, a volte bisogna prendere questo tipo di decisioni. È cambiato qualcosa nel suo ruolo all’interno della squadra? No, è una decisione tecnica, può cambiare di giornata in giornata. Ogni conferenza stampa c’è una domanda su questo tema”.

Spazio anche al suo ritorno a Napoli: “Tornare a Napoli è un po’ un ritorno al passato, ricordare il periodo passato qui, ci sono stati momenti buoni, momenti meno buoni e si viveva in una città meravigliosa. Resterà il ricordo di una esperienza positiva. E’ la partita più difficile della fase a gironi per noi, la realtà è che la maglia del Real Madrid pesa per tutti, in maniera positiva per noi ma anche per gli avversari. il Real Madrid è un’istituzione in questa competizione e credo che questo aiuti”. Sul rapporto con De Laurentiis: “Io ho un rapporto positivo con tutti, non ha senso tornare sempre su questo tema. Se il rapporto tra allenatore e club non è positivo è meglio fermarsi. E’ stata la decisione migliore sia per il Napoli che per me, visto che poi sono andato al Real Madrid, il miglior club al mondo”. Infine, sulla crescita di Di Lorenzo: “Era difficile prevedere questa progressione continua quando è arrivato. E’ arrivato in Nazionale e ad essere tra i migliori terzini in Europa, allora tanti complimenti a lui che ha dimostrato attraverso la serietà e la professionalità, oltre che la qualità, si riesce a raggiungere e a rimanere i livelli più alti”.

Foto: sito real