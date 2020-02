Ancelotti: “Napoli è stata una bellissima esperienza. L’addio una scelta giusta, vado meglio io e vanno meglio loro”

Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti – intervistato sulle frequenze di Radio Uno – ha parlato anche dell’esperienza a Napoli.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“Le cose stanno andando bene. Non avevo bisogno di essere rigenerato, stavo bene anche a Napoli. Nel calcio si è giudicati dai risultati e non erano all’altezza della squadra. La decisione è stata presa in accordo ed è stata quella giusta: vado meglio io e va meglio il Napoli. Non voglio parlare della mia avventura in azzurro. Napoli è stata una bellissima esperienza, ho conosciuto giocatori e persone che hanno lavorato con me. La città è lì che mi aspetta per le vacanze. Il Campionato italiano. Sono felice che tutto sia in discussione: ci sono tantissime lotte, finalmente anche per il primo posto. Non penso che sia colpa della Juventus: l’Inter ha investito molto e la Lazio sta facendo benissimo“.

