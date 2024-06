Ancelotti: “Mondiale per Club? La Fifa puo’ scordarselo, calciatori e club non parteciperanno”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, fresco vincitore della Champions League, la quinta della sua scintillante carriera, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha annunciato che i blancos non parteciperanno al Mondiale per Club, che si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Non solo il Real però secondo il tecnico anche altri club declineranno l’invito. Ecco le sue dichiarazioni:

“Mondiale per Club? La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l’invito”. Poi prosegue parlando dei giudizi su di lui precedenti al ritorno al Real: “Conservo la passione, vivo così la partita, il gioco, il mio lavoro, mi porto appresso questo equilibrio da sempre, ho superato momenti non sempre positivi, dopo l’esperienza con l’Everton ero uscito dai radar, mi davano bollito, ero ormai vecchio. Poi a Napoli lo stesso.”

Foto: sito Real