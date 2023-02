Ancelotti: “Modric e Benzema in Arabia? Due leggende del loro calibro devono ritirarsi a Madrid”

Tra i tanti temi affrontati da Carlo Ancelotti in conferenze stampa, c’è stato spazio anche per parlare del futuro di Luka Modric e Karim Benzema. Infatti, le due stelle del Real Madrid sarebbero finite nel mirino dell’Al Nassr, club dove milita anche il loro ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Di seguito le parole del tecnico: “Modric e Benzema in Arabia? Credo che due leggende del loro calibro debbano ritirarsi al Real Madrid”.

Foto: Twitter Real