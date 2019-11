Ancelotti: “Io in discussione fin dal 1995. Mercato? Per ora siamo a posto così”

Dopo aver parlato in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, si è soffermato anche ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di domani contro il Salisburgo: “Perché non sono d’accordo con il ritiro? Non sono d’accordo. Punto. Se sento messo in discussione il mio lavoro? Fin dal ’95 sono stato messo in discussione, poi anche al Parma e alla Juve. Fa parte del mio lavoro. Se parliamo di mercato per gennaio con la società? Per ora no. Le fasce sono coperte, siamo a posto e non abbiamo nessun problema. Inutile parlare di mercato”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli