Ancelotti: “Mercato chiuso, non faremo acquisti. Cessioni? Non ci saranno perché nessuno vuole partire”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del mercato che attende le merengues, di fatto chiudendo con un mese di anticipo la sessione trasferimenti: “Credo sia tutto chiuso, non faremo altri acquisti neanche in difesa. Vallejo è tornato, Alaba sta guarendo. Non credo ci saranno altre partenze, perché nessuno vuole partire. Endrick? Giocherà quarantacinque minuti domani. Siamo felicissimi che sia con noi. Adoro allenare i nostri talenti del vivaio, mi piace tanto. Avranno tutti un futuro nel calcio, perché sono calciatori di qualità”.

Foto: sito real