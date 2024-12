Ancelotti: “Mbappé? L’infortunio non è molto grave, ci sarà in Qatar”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato delle condizioni di Kylian Mbappé: “Per quanto riguarda Mbappé, l’infortunio non è molto grave. Non sarà presente per la partita di domani contro il Rayo Vallecano ma ci sarà in Qatar e vedremo se potrà giocare in sicurezza o solo una parte della partita. In ogni caso viene con noi perché pensiamo che possa recuperare da questo infortunio. È molto difficile dire da dove provenga: nelle ultime due pause per le Nazionali è rimasto qui, ha lavorato bene, si è riposato, si vede perché le sue prestazioni sono migliorate molto ultimamente. Fortunatamente non è un infortunio lungo. Non credo che perderà lo slancio”.

Foto: Instagram Real