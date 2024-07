Ancelotti: “Mbappé? La chiave è la sua mobilità. Cosa gli ho detto? Di riposare perché sarà una stagione lunga”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato dell’arrivo di Mbappé ai galacticos.

Queste le sue parole: “Vedo Mbappé giocare in prima linea, e lo spazio nella linea d’attacco è piuttosto ampio. Il campo è largo 68 metri, e dobbiamo coprire quei 68 metri con i giocatori che abbiamo davanti. Guardate Vinícius per capirlo, perché se ti chiedo: dove ha giocato Vinícius la scorsa stagione? E’ difficile dirlo. Non ha giocato solo come ala sinistra. La chiave importante per un gioco d’attacco è la mobilità dei giocatori. Cosa ho detto a Mbappé? Due cose: primo, gli ho dato un caloroso benvenuto, perché l’accoglienza del Real Madrid e dei tifosi è stata eccezionale. E secondo, gli ho detto di riposare, di andare in vacanza perché è una stagione molto lunga per i giocatori”.

Foto: sito Real