Ancelotti: “Mbappe? Il problema è collettivo, non individuale. Dobbiamo migliorare tutti insieme”

Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Getafe, un match che arriva in un momento delicato per la sua squadra. Il tecnico ha parlato della situazione di Kylian Mbappe, sottolineando che:

“Lui è consapevole che deve fare meglio, ma lui e tutti. Dobbiamo continuare a sostenere e pensare che è un problema collettivo ma non individuale. La dinamica della squadra in campionato è migliorata molto in Dobbiamo tenere conto delle ultime due partite, perché ci mancano tanti giocatori. Domani ritorna Rodrygo e dobbiamo avere pazienza. Il problema di Mbappé è il problema che abbiamo tutti. Cerchiamo di trovare la nostra versione migliore. Il problema è la squadra, che non è riuscita a dare continuità. Dobbiamo fare tutto il possibile per migliorare, non è È un problema individuale. Si può giocare meglio, ma possiamo farcela tutti”.

Foto: sito real madrid