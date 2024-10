Ancelotti: “Mbappé è sereno, non sono qui per commentare speculazioni”

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa riguardo le accuse di violenza sessuale pervenute a Kylian Mbappé negli ultimi giorni, incalzato dai giornalisti. Il tecnico ha spiegato che il francese è sereno e tranquillo, e che non pare turbato dalle vicende che lo stanno coinvolgendo.

“Io lo vedo vicino al 100%, sta molto bene ed è un piacere vederlo allenarsi. Non sono qui per commentare speculazioni, mi concentro sul lavoro che fa. Io lo vedo contento e felice, con voglia di dare il suo contributo alla squadra. Per lui erano stati programmati dei giorni di riposo e poi ognuno sceglie cosa vuole fare. Io sono stato a Londra per due giorni e non ho chiesto il permesso a nessuno. Inoltre, non ho un’agenzia per organizzare i viaggi dei giocatori”.

Ancelotti cambia poi argomento, e alla domanda riguardante il ritorno sul mercato per la sessione di gennaio (date le tante indisponibilità anche di lunga durata) ha risposto così: “Non escludiamo di reclutare un giocatore adatto per il Real Madrid ma non è così semplice. Utilizzeremo le giovanili e abbiamo il ritorno di Alaba e per il momento non pensiamo ad ingaggiare”.

Foto: X Real Madrid