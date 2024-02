Ancelotti: “Mbappé? Capisco che è il vostro tema, ma adesso non ci penso”

Alla vigilia del derby di Liga con il Rayo Vallecano, l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha commentato in conferenza stampa le insistenti voci di mercato degli ultimi tempi che darebbero praticamente per fatto il passaggio di Kylian Mbappé ai Blancos a partire dalla prossima estate: “Abbiamo parlato della partita, sappiamo che è una partita vitale per la nostra stagione. La gente può parlare, è normale e lo capisco, ma io voglio finire bene la stagione e vincere titoli. Ci sarà molto tempo per pensare al prossimo anno. Di Mbappé vedo, ascolto, capisco che è il vostro tema del giorno ma non è il nostro. Non ho il tempo di pensarci.”

Fonte: Twitter Real Madrid