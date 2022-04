Ancelotti: “Martedì sarà un’altra partita, loro sono i campioni in carica”

Raggiunto dai microfoni di BT Sport, Carlo Ancelotti ha analizzato la netta vittoria del suo Real Madrid sul campo del Chelsea: “Abbiamo avuto un buon controllo della partita, rendendoci pericolosi in contropiede. È stata una buona serata ma è solo il primo tempo, dobbiamo già guardare in avanti. La squadra stasera ha mostrato una buona organizzazione di gioco, trovando spazio tra le linee. Benzema è stato fantastico. Abbiamo un vantaggio ma martedì sarà un’altra partita: loro sono i campioni in carica“.

Foto: sito Real Madrid