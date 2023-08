Ancelotti: “Mai stato in Nazionale perché mi piace allenare ogni giorno. Spalletti scelta giusta per l’Italia”

Durante la lunga intervista concessa a Radio Serie A, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si è soffermato a parlare anche della scelta di affidare la Nazionale a Luciano Spalletti: “È la scelta giusta. Spalletti ha l’esperienza e le conoscenze per lottare per la qualificazione agli Europei e ai Mondiali. I problemi con De Laurentiis? Se lui si siede sulla panchina della Nazionale significa che firma un contratto e che può firmare questo tipo di contratto. Luciano ha un grande obiettivo, che è tirare su l’Italia che ha avuto difficoltà con la mancata qualificazione al Mondiale. Ovviamente per l’Italia non è così semplice perché nell’ultimo periodo c’è stata una mancanza di qualità, di calciatori di livello, ma ora credo che stiano venendo fuori calciatori interessanti”.

Infine: “Perché non ho mai allenato la Nazionale? Perché mi piace allenare giorno per giorno”.

