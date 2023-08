Ancelotti: “Lunin è un grande portiere, fiducia in lui. Ne prenderemo un altro solo per fare numero”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sul grave infortunio di Courtois.

Queste le sue parole: “Emotivamente non è stata una bella giornata, siamo tristi perché è un infortunio di un giocatore importante, ma queste cose succedono nel calcio. Gli auguriamo una pronta guarigione e diamo tutta la fiducia del mondo a Lunin, che è un grande portiere. Nel precampionato ha fatto bene, ho fiducia totale in lui e pensiamo che sia un talento. Quello che gli manca è quello che manca a tutti, l’esperienza, ma se la prenderà partita per partita. Un nuovo portiere? Abbiamo tempo fino al 31, dietro Lunin i portieri hanno del potenziale, ma sono giovani. Ci penseremo, ma solo per fare numero. Abbiamo fiducia in Lunin. Che profilo serve? Un giocatore che sappia parare. È quello che di solito chiedo ai portieri, mentre con i piedi è meglio che giochino gli attaccanti”.

Mbappé e l’assenza di un nove “Nel precampionato abbiamo segnato tanti gol e creato tante occasioni, il problema è stato a livello difensivo. Joselu è molto bravo in area e Brahim tra le linee può dare soluzioni. Non credo ci saranno innesti, sono soddisfatto della rosa”.

Foto: twitter Real Madrid