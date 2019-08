Ancelotti: “Lozano aumenterà la qualità della squadra”

Per il Napoli è la vigilia dell’esordio in campionato. Domani infatti i partenopei inizieranno la nuova stagione al Franchi contro la Fiorentina. Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sul nuovo acquisto Lozano, ufficializzato quest’oggi dal club di Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole: “Lozano? Abbiamo preso un giocatore bravo, molto forte, gli siamo stati dietro parecchio, la società ci lavora da tempo, non è stata una operazione semplice, ma aumenta il tasso qualitativo in attacco. E’ un ragazzo serio e disponibile, aveva grande voglia di venire qui. Può giocare a destra, dietro la punta, anche di punta ed a volte a sinistra. Eravamo interessati per questo, ci piacciono i giocatori completi. Non vogliamo giocatori specialisti, è un attaccante ma imprevedibile Tutti quelli che sono arrivati hanno mostrato grande interesse, per questo siamo felici”. Icardi?“Non sono interessato alla vicenda, ci pensa la società. Abbiamo dirigenti competenti, io penso alla squadra e domani abbiamo un inizio importante e difficile”. Sulla sfida alla Fiorentina: “Fiorentina molto pericolosa, soprattutto in contropiede con Chiesa. Ha cambiato molto, è nuova, e soprattutto giocheremo in uno stadio con grande entusiasmo con la nuova proprietà e nuovi giocatori. Vogliamo vincere, ma servirà attenzione”.

Foto: Twitter Napoli