Ancelotti: “Lotta scudetto elettrizzante. Llorente può giocare da subito”

Alla vigilia di Napoli-Sampdoria, il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa: “I lavori al San Paolo stanno procedendo celermente, domani speriamo sia tutto ok. La mia è stata un’esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31 di agosto. Quando arrivi al 10 di settembre e non c’è stata la consegna, ti preoccupi. Visto che lo stadio è stato rimodernato, credo che la città di Napoli meriti uno stadio all’altezza del blasone. La condizione generale della squadra è buona. I giocatori che sono andati in Nazionale stanno bene, come anche quelli che hanno lavorato qui. Milik e Insigne hanno iniziato a lavorare con la squadra, i problemi che hanno avuto sono dimenticati. Lozano è arrivato ieri sera, ma non ha avuto particolari problemi. Ci saranno delle rotazioni in questo ciclo di partite, voglio utilizzare tutti i giocatori a disposizione. Scudetto? L’Inter ha grande entusiasmo: sono arrivati nuovi giocatori e un bravo allenatore. Poi sono partiti bene ed è normale. La considero anche io molto forte e una pretendente per il titolo, ma la Juve è la favorita. Il campionato è più competitivo. Il Napoli comunque ha lottato per lo scudetto negli ultimi anni. Llorente si è presentato in buone condizioni fisiche: è un giocatore con caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti a disposizione. Domani potrebbe giocare. Koulibaly parla di scudetto? Mi piace sentire giocatori consapevoli e motivati, è positivo. La sua condizione è migliorata, il giocatore ha approfittato di questo periodo e sta bene. Per Allan il miglior allenamento è la partita: più giochi e più trovi condizione. Lui è un giocatore importante per noi, ma entrerà nelle rotazioni. C’è la volontà da parte del club e da parte mia di rinnovare Mertens e Callejon, sono giocatori affidabili sotto tutti i punti di vista. Con calma si troverà una soluzione per trattenerli“.

Foto: twitter Napolii