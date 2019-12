Ancelotti: “L’Everton è un club con una storia ricca. Qui per conquistare trofei”

Arrivano altre dichiarazioni di Carlo Ancelotti, neo tecnico dell’Everton, presentato oggi dal club inglese: “Questo è un grande club, con una storia ricca e una tifoseria piena di passione. C’è una visione chiara della proprietà e dello staff dirigenziale per conquistare successi e trofei. Questo mi affascina e sono entusiasta della prospettiva di lavorare per contribuire a trasformare questa visione in realtà. Ho visto le partite delle ultime due settimane e credo che la rosa sia forte. Il lavoro svolto da Duncan è un grande merito per lui. Organizzazione, disciplina e motivazione sono alcuni degli ingredienti chiave nel calcio e sono lieto che lui farà parte del mio staff in questo cammino”.

https://twitter.com/Everton/status/1208354591382921216

Foto: Twitter ufficiale Everton