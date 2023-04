Ancelotti: “L’atteggiamento dei ragazzi è stato spettacolare. Stiamo molto bene, la squadra ha energia”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato dopo la vittoria contro il Cadice.

Queste le sue parole: “Penso che Asensio stia mantenendo lo stesso livello dell’anno scorso, è decisivo perché segna con le occasioni che ha. Pochi gol? Preferisco il gioco di squadra, non è stato facile prepararsi e l’atteggiamento dei giocatori è stato spettacolare. Queste partite ti fanno avere più dubbi, perché molti hanno fatto bene . Tchouaméni ha giocato molto bene, Ceballos, Asensio, il solito Karim. Ho dei dubbi, ma anche la tranquillità di avere tante alternative. Stiamo molto bene, la squadra ha energia, i dati di Karim che ha 35 anni e ha giocato due partite così di fila ne sono l’esempio migliore. Questa stagione si poteva fare meglio, credo che a gennaio abbiamo pagato tanto. Abbiamo perso punti che al momento ci danno uno svantaggio. Benzema l’ho visto così bene, fresco… gli ho detto, ti metto dentro e ti tolgo quando ti stanchi. Sono dispiaciuto perché non ha segnato, ma è stato un piacere vederlo, ed è stato difficile toglierlo perché volevo godermelo in campo. Kroos e Vinicius”.

Foto: sito Real Madrid