Ancelotti: “L’Atletico ha riposato meno? È successo tante volte anche a noi”

Nella conferenza stampa dell’attesissimo derby di Madrid, in scena domani sera, Ancelotti ha svariato su molteplici temi. Dagli infortunati, alle condizioni della squadra, fino alla polemica legata ai gialli sulle proteste. Il tecnico italiano parla poi delle 48 ore in meno di riposo a disposizione dell’Atletico.

Sul derby: “Come sempre sarà una partita complicata, difficile. Questo aspetto non è cambiato. È una partita competitiva, con tanti gol. Sarà uno spettacolo. Tutti i derby sono speciali. Dipende dalla cultura del paese. Questo è un derby molto simile a quello di Roma. Il derby di Milano in questo senso è più tranquillo. L’uomo del nord è più freddo dell’uomo del sud”.

Lo stadio: “Il Metropolitano è uno stadio complicato. Dobbiamo evitare gli errori commessi l’anno scorso. Quella sconfitta ci ha svegliato e siamo migliorati in difesa”.

La squadra senza Mbappé: “Senza Mbappé cambia un po’, ma non molto. E’ un peccato che non ci sia ma possiamo rimediare bene. Non presto molta attenzione al sistema. Un 4-3-3 può trasformarsi in 4-4-2 con gli stessi giocatori. Magari con tre attaccanti sarà un 4-4-2 con Vini o Rodrygo esterni. Quello che voglio è che la squadra sia solidale e impegnata”.

La polemica sulle 48 ore in meno di riposo dell’Atletico: “La capisco. Ci è successo tante volte, la maggior parte contro l’Atlético”.

Camavinga: “Camavinga è disponibile, ha recuperato bene. Potrebbe giocare 90 minuti come 0”.

