Ancelotti: “La storia conta tantissimo in Champions. E questo gioca a favore del Real”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato in vista della gara di andata delle semifinali di Champions contro il Bayern Monaco: “Non mi preoccupa che ci diano per favoriti. Abbiamo fiducia nel tenere testa a una squadra che non ha fatto molto bene in campionato, ma ha sconfitto l’Arsenal. In Champions League la storia conta tantissimo e questo gioca a nostro favore”.

Poi ha proseguito: “Il Real Madrid non viene mai sottovalutato in questa competizione, perché tutti sanno cosa possiamo fare. Sentiamo rispetto da parte di tutti”.

Foto: sito real