Ancelotti: “La squadra sta bene, è motivata. Benzema? Non è ancora pronto per tornare”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Girona: “La squadra stata bene, è motivata. Dopo il Lipsia vogliamo vincere. Riprenderemo quasi tutti i giocatori, Modric, Ceballos, Valverde, Mariano… Non riavremo Benzema, è ancora un po’ presto. Stasera Rodrygo ha avuto un problemino, non si è allenato ma ce la farà per domani. Camavinga? Penso che faccia più la differenza dalla panchina perché la partita è più aperta e può mostrare di più le sue qualità”.