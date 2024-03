Ancelotti, la Procura di Madrid chiede 4 anni e 9 mesi di carcere per frode fiscale

Notizia bomba quella che è rimbalzata poco fa dalla Spagna e riportata dall’agenzia di stampa Italpress. La procura provinciale di Madrid ha chiesto una condanna a 4 anni e 9 mesi di carcere per Carlo Ancelotti per frode fiscale. L’accusa fa infatti riferimento ai proventi dei diritti d’immagine della stagione 2014/15. Più nello specifico il tecnico del Real avrebbe frodato l’erario per poco più di un milione di euro, non facendo alcun riferimento nelle sue dichiarazioni i redditi relativi allo sfruttamento dei diritti d’immagine ceduti ad altri enti. Doccia gelata per l’allenatore di Reggiolo, che stasera guiderà i suoi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia.

Foto: Twitter Real Madrid