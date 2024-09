Ancelotti: “La nuova Champions? Si giocheranno due partite in più, e non va bene”

Carlo Ancelotti allenatore del Real Madrid campione in carica, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di della sfida con lo Stoccarda, esordio nella nuova Champions League per i campioni in carica: “Questa competizione ci entusiasma sempre, il club è sempre stato protagonista. Cercheremo di lottare fino alla fine, ovviamente ci saranno due partite in più e non va bene, le partite sono sempre di più”.

Come sta Bellingham? “Bellingham sta bene, così come Tchouameni e Militao… Eder non si è allenato perché aveva bisogno di riposo ma è a disposizione”

Cosa pensi degli insulti a Vinicius? “Ha avuto una reazione a degli insulti. Nessuno riuscirebbe a sopportarlo, nemmeno io. Il gesto di mettersi la mano alla bocca è normale, visto tutto quello che sta succedendo”.

Qual è la missione degli attaccanti? “Devono segnare gol, aiutare n attacco e in difesa. Che la difesa difenda… e che il portiere pari, questo sarebbe il mondo ideale. Se l’attaccante difende più del difensore, è un problema. Se il portiere tocca più palloni di un centrocampista, è un problema. Dobbiamo migliorare un po’ in difesa, ma abbiamo lasciato la porta inviolata 4 volte. Non siamo così male”.

In cosa dovrebbe migliorare la squadra? “Potevamo ottenere altri due punti, ma siamo dove volevamo. Abbiamo vinto un titolo e avevamo preventivato qualche problema, perché alcuni sono arrivati ​​il ​​9 agosto. In passato il ritiro durava cinque settimane, che è ciò di cui un giocatore ha bisogno per prepararsi bene per la stagione. Se contiamo dal 9 agosto, le cinque settimane arrivano a oggi. Questo è stato il nostro pre-campionato”.

Sei preoccupato per il livello espresso dal Barcellona? “È un rivale che rispettiamo, come l’Atlético Madrid o il Villarreal, che stanno facendo bene. Abbiamo lo stesso rispetto per tutti”.

Avete una squadra migliore rispetto allo scorso anno? “Abbiamo perso Nacho e Kroos, due giocatori importanti. E Joselu. In cambio è arrivato uno dei migliori giocatori al mondo. Penso che abbiamo una squadra migliore”.

Quali sono le favorite di questa Champions League? “Sono sempre le stesse squadre, compreso il Real Madrid. Questa Champions League, in ogni caso, sarà un’altra storia. Speriamo di poter arrivare alla fine, come l’anno scorso”.

Foto: sito Real Madrid