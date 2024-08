Ancelotti: “La mia idea è che il Real Madrid sia il mio ultimo club. No alle Nazionali”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è intervenuto nel podcast dell’ex centrocampista Obi Mikel, il “The Obi One Podcast”, parlando anche del suo futuro: “La mia idea è che il Real Madrid sia il mio ultimo club, sì. In questo momento non sono entusiasta all’idea di allenare una Nazionale perché perderei ciò che mi piace di più, cioè la vita quotidiana con i giocatori e lo staff”.

Foto: Instagram Real