Ancelotti: “La gara col Barça un passo indietro. Mercato? Renderemo la squadra più competitiva”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa della dura sconfitta in Supercoppa col Barcellona, per 5-2. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

La gara col Barcellona: “È un passo indietro, ma dobbiamo andare avanti. Manca una stagione in cui siamo ben posizionati in tutte le competizioni. È stata una brutta partita, abbiamo commesso tanti errori. Lo abbiamo valutato e abbiamo trovato la soluzione. Dobbiamo andare avanti. Tchouameni? Rimango convinto che abbia fatto bene come difensore centrale. I dati parlano di questo, tenendo anche conto che non è la sua posizione ideale. Appena l’emergenza sarà alle spalle e Alaba ritornerà, tornerà al suo posto di perno davanti alla difesa”.

Sulla squadra: “Ha gioventù, energia, qualità, impegno… Non sempre riesce a dimostrarlo, ma è una squadra di assoluto valore e di cui ho piena fiducia. Ha vinto l’Intercontinentale, la Champions, sta gareggiando. È stata una brutta partita… lotteremo fino alla fine, come sempre. Tutti possono dire la loro opinione, io ho comunque piena fiducia in tutti i miei giocatori, soprattutto in quelli che in questo momento non stanno tirando fuori la loro versione migliore”.

Sul mercato: “L’idea non è cambiata. Abbiamo parlato con la società per rendere la squadra più competitiva, ma parlare qui di quello di cui parlo con la società non mi sembra giusto”.

Foto: X Real Madrid