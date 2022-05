Ancelotti: “La finale che ho giocato meglio, nel 2005, l’ho persa. Siamo tranquilli, sappiamo gestire queste gare”

Carlo Ancelotti ha presentato a Parigi la partita di domani sera contro il Liverpool, la sua quinta finale in carriera. Queste le parole del tecnico del Real: “Mi è piaciuto molto quest’anno. Sono molto felice, sono confidente, domani nel pomeriggio arriverà un po’ di preoccupazione. Puoi combattere questi pensieri con la forza dei calciatori. Dobbiamo mostrare la nostra qualità, l’abbiamo fatto nella stagione, i calciatori che sono entrati hanno dato tutto e hanno fatto la differenza. Sarà una sfida intensa, con molta verticalità. La formazione l’ho decisa, ma non ve la dico. Arrivare alla finale è un grande successo per noi, arrivare qui è stato molto importante perché la stagione è stata molto molto buona, siamo molto vicini dal ricavare il massimo. L’ambiente è tranquillo, questa squadra gestisce molto bene questo tipo di gare. I più vecchi aiutano i giovani a tenere lo spogliatoio con più confidenza ed eccitazione. Il Liverpool? Sono stato all’Everton. C’è una grande rivalità, ho dei bei ricordi del mio tempo speso a Liverpool, sulla sponda blu. Spero che mi vogliano supportare nella partita di domani. Quinta finale? Non si può controllare, è la quinta finale, ho una buona memoria per tutte queste finali. È raro pensare, ma la sfida che abbiamo giocato meglio, nel 2005, l’abbiamo persa. Non dirò di giocare male ai miei giocatori, ma in una finale tutto può capitare. Benzema? Rispetto al Benzema della prima volta ha più carisma, dentro e fuori dal cambio. Quello che non è cambiata è la sua qualità”.

FOTO: Sito Real