Ancelotti: “Kross si ritira? Deciderà lui se continuare o meno. Un attaccante a gennaio? Vedremo”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a margine della conferenza stampa di vigilia del match di Liga.

Queste le sue parole: “Un attaccante nel mercato invernale? L’approccio che ha adottato il club è fantastico e i risultati lo stanno dimostrando. Kroos? La decisione di Kroos se continuare o meno sarà presa da lui. Qui è molto amato e lo sa. Prosegue con la continuità nel solito gioco, si trova molto bene con tutti i compagni. Per me è un momento positivo. A livello personale noto tanto affetto da parte di tutti ma devo stare attento perché arriverà il momento difficile o delicato e dobbiamo essere preparati, ma sono ancora in luna di miele con il Real Madrid”.

Foto: twitter personale