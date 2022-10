Ancelotti: “Kroos? Penso che continuerà anche l’anno prossimo. Ora sta meglio, ha meno problemi fisici”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Siviglia, dove ha analizzato il futuro di Toni Kroos, che potrebbe continuare, nonostante la sua ideaa di ritirarsi a fine stagione.

Queste le sue parole: “Penso che continuerà, sta meglio dell’anno scorso quando aveva avuto dei problemi. Ho parlato con lui ed è molto tranquillo. Come sta la squadra? Nella storia non c’è stata una squadra invincibile e chiunque può batterti. Non esiste una squadra invincibile, non ci sentiamo così. Vogliamo però continuare a fare bene. Domani rientrerà Courtois, rimane fuori solo Ceballos”.

Foto: sito Real