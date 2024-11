Ancelotti: “Kloop una fortuna per il Liverpool. Vinicius? Vediamo se ci sarà con l’Atalanta”

Carlo Ancelotti, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida Liverpool-Real Madrid, scontro assolutamente centrale per i destini europei dei Blancos. Il tecnico italiano parla anche dell’indisponibilità di Vinicius.

“C’è grande fiducia, giocheremo in uno stadio leggendario dove abbiamo sempre fatto ottime prestazioni. La gara rimane difficile, ma le ultime due gare ci hanno dato buone sensazioni. Speriamo di continuare così. I Reds? Klopp è stato una fortuna per il Liverpool e l’ha portato ad alti livelli. Chi lo ha sostituito sta facendo bene grazie alla squadra che è stato in grado di costruire. Non è cambiato molto a livello di idee: intensità collettiva e qualità nei singoli”.

E alla domanda sull’infortunio di Vinicius, Ancelotti risponde così: “L’ho detto tante volte, ci sono troppe partite. E questi sono i risultati. Speriamo recuperi il prima possibile: vediamo se ci sarà contro l’Atalanta“.

Foto: X Real Madrid