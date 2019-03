Ancelotti: “Juve, nessuno è imbattibile. Chiudere la carriera a Napoli? È una possibilità. Su Icardi e CR7…”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Juve. Ecco le sue dichiarazioni: “Una partita di campionato importante, contro la squadra più forte, niente di più, ma con voglia ed ambizione per giocare al meglio e vincere e dimostrare di poter essere competitivi anche contro una squadra molto forte. Ronaldo? Ho piacere di vederlo, poi se gioca è un problema in più per noi, ma è giusto confrontarsi col meglio. Andare in pensione col Napoli? Posso considerare di chiudere la carriera qui, ma è un discorso a lungo termine. Io mi trovo molto bene qui, lo stesso il club, quando c’è sintonia si può continuare e non mettere un limite. Allegri? Legge bene le gare, le situazioni, è più focalizzato sui giocatori che sui sistemi di gioco, io la penso più o meno allo stesso modo. La Juve? Nessuno è imbattibile, ha tante qualità, esperienza, fisicità, noi dobbiamo indirizzarla sotto il profilo del gioco e dell’intensità. Come mai in Italia vince sempre la Juve? Ha investito molto sotto il punto di vista tecnico, poi ha esperienza, una storia e questo fa la differenza. Poi lo stadio di proprietà dà un fatturato maggiore e quindi maggiori investimenti. Se una vittoria riaprirebbe il campionato? Non possiamo fare tanti discorsi, vincere ci permetterebbe di restare in lotta. Altri risultati ci indirizza il pensiero altrove. Icardi è più da Napoli o Juventus? E’ un attaccante fortissimo dell’Inter, posso fare una valutazione generica di un grande attaccante. Ma credo sia dell’Inter (ride, ndr)”, ha chiuso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli