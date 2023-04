Ancelotti: “Io il re della Champions? Sono solo una piccola parte di questo club. Il Brasile? Io voglio restare qui fino alla fine del mio contratto”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro il Chelsea.

Queste le sue parole: “Stiamo bene, motivati, come sempre in una sfida di una competizione importante. Pensiamo di dover giocare una partita intera, perché mancano 90 minuti. Tutto può succedere. Saremo pronti a dare il meglio di noi stessi. Questa squadra cambia le mie idee perché ha molte risorse. Pensare a un 11 titolare è mancare di rispetto a chi gioca meno ea chi è molto bravo. La posizione di Camavinga? Sta bene dove sta”.

Il re della competizione? “Siamo solo una piccola parte di un club che ha vinto 14 volte la Champions League“.

Una nuova semifinale? “Sappiamo molto bene cosa dobbiamo fare, che non è vincere ogni volta, ma lottare fino alla fine con tutte le energie a nostra disposizione. Se avremo la possibilità di giocare una nuova semifinale e una nuova finale… dobbiamo procedere per gradi. Se arriviamo in semifinale, avremo lavorato duramente per un altro anno. Raggiungere le semifinali due volte di fila è molto bello”.

Il Brasule: “Vorrei restare al Real Madrid fino alla fine del mio contratto.”

Il vantaggio dei 2 gol: “Non ho rimpianti per l’andata e solo per i 2 gol. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare”.

Il futuro di Kroos: “È una leggenda ed è ancora in gran forma. Vorrebbe finire la sua carriera al Real Madrid e la finirà qui”.

Foto: twitter Real