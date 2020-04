Ancelotti: “In Inghilterra siamo fortunati. Ogni giorno vado in bicicletta e rispetto le distanze”

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato di come sta trascorrendo questo periodo di stop attraverso i canali ufficiali del club inglese: “Vado in bici, faccio camminate e vado in spiaggia, ma mantengo sempre il distanziamento sociale. In Italia non è possibile farlo, siamo fortunati. Durante il giorno mi piace cucinare, è una delle mie passioni. La sera invece guardo delle serie tv. Non è un buon momento in questo momento a causa della pandemia, ma in Inghilterra siamo fortunati a poter andare almeno in bicicletta. Ho incontrato alcuni tifosi, sempre a distanza di sicurezza, e questo in Italia non sarebbe stato possibile”.