Ancelotti: “In attacco siamo completi. Su Mbappé non rispondo”

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa a poche ore dal match contro il Barcellona, in programma quest’oggi alle 23.00 ora italiana. Sull’attacco: “Siamo completi. Stanno facendo molto bene e i nuovi hanno dimostrato di poter dare un contributo sotto questo aspetto. Le domande su Mbappé non mi danno fastidio, ma su di lui non rispondo”. Sul Barça: “È un test difficile, hanno molta qualità. Cercheremo di giocare la miglior partita possibile. Ho tutti a disposizione tranne Arda Guler”. Poi l’ex allenatore del Milan parla di Bellingham: “Si sta adattando molto bene, i compagni lo stanno aiutando. È un trequartista molto completo. Può giocare da interno, come giocherebbe in un 4-3-3”.

