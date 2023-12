Ancelotti: “In Arabia per 500 milioni? Vado a piedi, non ho bisogno neanche di un volo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha risposto anche ad una domanda sulla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita, dopo la decisione del golfista Rahm di trasferirsi in Arabia per la cifra monstre di 500 milioni in tre anni. Ancelotti si è così espresso: “Per 500 milioni andrei a piedi in Arabia, non ho bisogno di un volo. Camminerei… Scherzo, ognuno sceglie quello che vuole. Il mondo sta cambiando e cambierà. Non mi sorprende nessuno. Rahm è molto bravo, non so molto di golf, ma credo che sia il migliore di tutti”.

Foto: Ancelotti Twitter real Madrid