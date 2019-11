Ancelotti: “Il ritiro? Non sono d’accordo con la società. Balotelli ha fatto bene”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Salisburgo. Queste le sue parole: “Il ritiro? Devo dire che non sono d’accordo con questa decisione presa dalla società. Noi dobbiamo accettarla. Se cambia qualcosa nel rapporto con De Laurentiis? Assolutamente niente, mi ha chiamato cinque minuti fa per farmi gli auguri per l’onomastico. È una decisione presa dal club, ma resta un dettaglio insignificante per quello che invece è l’obiettivo di domani. Balotelli? Credo che abbia fatto bene, è importante lanciare segnali. Come si cambia la situazione che sta vivendo il Napoli? Dai momenti difficili si esce ritornando a fare le cose semplici con chiarezza, umiltà e sacrificio. Mercato? Sul mercato non cambio idea, penso che quelli che sono arrivati stanno facendo tutti bene. Non è un problema di singoli o di qualità, il problema è di mettere insieme tutta la qualità che hanno i nostri giocatori e trovare maggiore continuità. Ci sono stati momenti di gioco di altissimo livello, il problema è non avere questa discontinuità che stiamo pagando in campionato”, ha chiuso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli