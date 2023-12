Ancelotti: “Il rinnovo? Avremo tempo per pensarci, essere qui è già un regalo”

Alla vigilia del match contro il Villarreal, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sul suo futuro: “Il rinnovo come regalo di Natale? No, penso di avere già il regalo, essendo l’allenatore del Real. Avremo tempo per pensarci, spero che il regalo sia una vittoria domani. Se io firmerei il rinnovo domani? Beh, fatemi un’altra domanda… Se la società è contenta, sa già che sono contento, ma per il rinnovo ci siamo senza fretta o problemi. Fino al 30 giugno 2024 sarò qui, questi sono i tempi per prolungare”.

Foto: sito Real