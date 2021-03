Ancelotti: “Il Manchester City ad oggi è la squadra più forte del Mondo. Abbiamo fatto il possibile”

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha commentato il ko per 2-0 dei suoi contro il Manchester City, nei quarti di finale di FA Cup.

Queste le sue parole: “Siamo dispiaciuti per la sconfitta e per essere stati eliminati dalla FA Cup. Abbiamo fatto del nostro meglio, li abbiamo tenuti a bada per 80 minuti ma loro sono una grande squadra. Secondo me, in questo momento, sono la squadra più forte del mondo. Hanno tutto, una padronanza di gioco, qualità a centrocampo e jolly come Gundogan e De Bruyne, strepitosi anche in zona gol. Gli altri anni magari peccavano un pò in fase difensiva, ma quest’anno anche in questo settore sono straordinari. Sono completi e sono i favoriti per me, a vincere la Champions”.