Ancelotti: “Ibra? Siamo amici, lo chiamerò. Kean è fantastico, l’ho cercato quando ero a Napoli”

Carlo Ancelotti, durante l’odierna conferenza stampa da nuovo allenatore dell’Everton ha parlato anche di Ibrahimovic e Kean: “Se ho parlato con Zlatan Ibrahimovic? Siamo buoni amici. Io ho allenato tanti giocatori fantastici, so che ha terminato la sua avventura negli Stati Uniti ma non so quale sia la sua idea per il futuro. Dovrei chiamarlo e magari lo farò. Se vuol venire a Liverpool per divertirsi venga pure, ma non per giocare. Cosa penso di Moise Kean? Quando ero a Napoli ho cercato di prenderlo prima che firmasse per l’Everton. E’ un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni. Dobbiamo aspettarlo e lavorarci, perché ha qualità top”.

Foto: Twitter Everton