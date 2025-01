Ancelotti: “I fischi fanno male ma ci motivano. Oggi grande reazione”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-1 contro il Las Palmas.

Queste le sue parole riportate da AS: “Il calcio adesso è così, sono ancora un po’ confuso. Ci sono giorni in cui giochiamo un calcio pessimo e altri in cui vedo il Real Madrid leader. Continuerò a studiare per vedere se sbaglio oppure no. La partita è stata completa, con molta qualità. Abbiamo iniziato male, ma abbiamo retto bene. Mbappé ci ha aiutato molto”.

Sulle emozioni: “Siamo capaci di avere equilibrio per affrontare momenti buoni e momenti difficili. Penso che le critiche siano più dure nei confronti del Real Madrid che con altre squadre, sì. C’è critica e c’è critica, i fischi sono critiche che fanno male, sono i tifosi che non sono contenti e questo ci motiva. È un campanello d’allarme. La partita col Celta è stata un utile campanello d’allarme per la squadra, oggi abbiamo mostrato una buona versione”.

Mbappé è in forma: “È il miglior centravanti del mondo, c’erano dubbi se potesse giocare al centro o se potesse giocare meglio a sinistra. È un grande attaccante, è molto bravo al centro più che sulla fascia, la sua capacità di smarcarsi è unica e riesce a sfruttarla meglio da dentro il campo”.

Il Madrid è la squadra che gioca meglio? “Non voglio dire che siamo noi quelli che giocano meglio, a volte giochiamo bene e a volte no. La squadra sta lavorando tanto, a volte gioca meglio e a volte no, a volte manca equilibrio, a volte manca impegno… Nessuno è perfetto. Non vedo nessuna super squadra che giochi in modo fantastico, noi cerchiamo di giocare con le caratteristiche dei nostri giocatori”.Ceballos ha risposto a Simeone…

“Quello che avevo da dire l’ho già detto, lo considero un argomento concluso”.

Quante vite ha Ancelotti? “Una. Ne ho una sola e mi sto divertendo, ci provo, nel miglior modo possibile. Il Real Madrid mi aiuta molto a divertirmi”.

È stata la settimana più dura in panchina? “No, è stata una settimana difficile, come lo sono tutte quando arriva una sconfitta e tu devi stare con la squadra, fare il tifo… Quando perdi il Clásico è più difficile, certo, ma nei momenti difficili l’unico Il modo per superarlo è essere autocritici e positivi”.

Foto: sito Real Madrid